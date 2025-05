Rumänien: Vor der Präsidentschaftswahl

02.05.2025 | 16:00 |

Am 04. Mai wird in Rumänien, nach der Annullierung der Präsidentschaftswahl im letzten Jahr, erneut gewählt. Die Wahl ist eine Richtungsentscheidung: Zwischen einem proeuropäischen Kurs oder einem Wandel zu Isolation und Annährung an Russland.