Rumäniens Bären sind los

Nachdem die Bärenpopulation in den vergangenen Jahrzehnten durch die Jagd extrem geschrumpft war, erholt sie sich nun wieder. Doch der Lebensraum der Bären wird immer kleiner und so kommt es zu nicht immer ungefährlichen "Bärenbesuchen" in der Stadt.

