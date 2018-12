Nachrichten | heute - in Europa - Russlanddeutsche verlassen Deutschland

Stawropol im Nordkaukasus hat etwa 400.000 Einwohner und rund 150 Sonnentage im Jahr. Es ist die neue Heimat für Familie Martens aus Nordrhein-Westfalen. Die Russland-Deutschen kehren zurück, in das Land ihrer Vorfahren. In Deutschland, so sagen sie, …