Säureattacken in Großbritannien häufen sich

Die Zahl der Säureattacken in Großbritannien häuft sich, 2017 wurden Scotland Yard zufolge bislang 66 Attacken registriert. In London ereignen sich immer wieder brutale Angriffe, bei denen ätzenden Substanzen als Waffe benutzt werden. Doch was kann die …