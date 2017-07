Nachrichten | heute - in Europa - Säureangriffe in London

In London wurden fünf Menschen bei Attacken mit Säure schwer verletzt. Mindestens in zwei Fällen griffen die Täter offenbar gezielt Mopedfahrer an, um ihnen die Fahrzeuge zu stehlen. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen.