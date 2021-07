Die Zahl der Corona Neuinfektionen in Großbritannien sinkt innerhalb einer Woche um fast die Hälfte. Und dass, obwohl am sog. Freedom Day fast alle Einschränkungen aufgehoben wurden. Premier Johnson will nun auch mehr Touristen ins Land lassen.

