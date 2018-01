Nachrichten | heute - in Europa - Wintersportler freuen sich über reichlich Schnee

Des Öfteren in den Wintermonaten klagen Skifahrer über Schneemangel, Hoteliers und Liftbetreiber über Touristenmangel. Doch in diesem Winter gibt es da nichts zu meckern in Europa, ganz im Gegenteil oftmals hat es zu viel geschneit. Der Schweizer Ort …