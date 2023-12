Schneechaos im Alpenraum

von Linda Kierstan 04.12.2023 | 16:00 |

In Bayern sorgt der Schnee auch noch drei Tage nach den ersten Flocken für Chaos. Wie man solche Probleme in Zukunft besser bewältigen kann, könnten die Bayern von ihren Nachbarn in Österreich lernen, die es häufiger mit solchen Schneemassen zu tun haben.