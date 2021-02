Schneefestung als Partylösung

In einigen Regionen Estlands sind die Restaurants und Bars geschlossen wegen Corona, noch nicht aber in Tartu. Abgetrennt durch Schneewände hat ein Barbesitzer eine Schneefestung errichtet, in der mit Abstand gefeiert werden kann.

2 min 2 min 11.02.2021 11.02.2021 Video verfügbar bis 11.02.2022 Video herunterladen