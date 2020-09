Schottland: Studenten in Quarantäne

Schon kurz nach Semesteranfang müssen hunderte Studenten in Schottland in Quarantäne. Allein in Glasgow sitzen mehr als 600 zuhause fest. Auch in Dundee und Edinburgh gab es Corona-Ausbrüche, ganze Wohnheime wurden in die Quarantäne geschickt.

something 2 min something 25.09.2020 Video verfügbar bis 25.09.2021 Video herunterladen