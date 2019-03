Nachrichten | heute - in Europa - Erneutes Unabhängigkeits-Referendum in Schottland

Schottlands Regierung strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Regierungschefin Nicola Sturgeon will in den kommenden Wochen die ersten Schritte für eine neuerliche Abstimmung einleiten.