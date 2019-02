Nachrichten | heute - in Europa - Schüler lernen Wirtschaftswissenschaften

In Spanien werben Börsenaufsicht und Zentralbank für Finanzunterricht in den Lehrplänen. Seit der Bildungsreform 2014 müssen alle Grundschulen einige Stunden Basiswissen über den Umgang mit Geld und Sparen in den sozialwissenschaftlichen Unterricht …