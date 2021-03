Schweden: Gratis Ski, Kanus und Fahrräder

In Karlstadt steht eine von 104 Freizeitbanken in Schweden. Die Idee: Eine Art Bibliothek für Sportgeräte. Bälle, Schuhe, ganze Ausrüstungen zum Ausleihen. Alles gebraucht, aber in sehr gutem Zustand. Gut für die Umwelt, aber auch für die Geldbörse.

