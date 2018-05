Nachrichten | heute - in Europa - Schweizer stimmen über Rundfunkgebühren ab

Knapp 400 Euro zahlen die Schweizer pro Jahr an Rundfunkgebühr, damit hat die Schweiz den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ganz Europa. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn heute stimmen sie in einer Probeabstimmung über die Abschaffung …