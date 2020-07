Schweiz vor zweiter Corona-Welle

Die Infektionszahlen in der Schweiz steigen wieder an, der R-Wert liegt aktuell bei 1,66. Wie jetzt bekannt wurde, kam es im Juni zu einem sogenannten „Superspreader-Event“. Sechs Personen wurden infiziert, über 300 Menschen sind in Quarantäne.

