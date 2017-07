Nachrichten | heute - in Europa - Paris: Schwimmen im Kanal

Seit kurzem können die Pariser in einem Teil des Canal de l'Ourcq baden gehen. In Sichtweite des Eiffelturms liegen drei neuen Schwimmbecken, direkt hineingebaut in den Kanal und gespeist vom selben Wasser. Der Eintritt ist frei, wo gibt’s das schon in …