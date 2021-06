Der neue Trend in Madrid ist eher aus der Not geboren: Die Clubs und Discotheken sind zwar geöffnet, aber Tanzen darf man nicht. Und so sitzt man auf Barhockern und wippt mit.

