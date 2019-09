Skateboard fahren bis ins hohe Alter

In einem Alter, in dem andere kürzer treten, startet Lena Salmi richtig durch. Vor vier Jahren hat sie mit dem Skateboard fahren angefangen und mit ihrer Facebook-Gruppe „Very old Skaters“ ermutigt sie auch andere, es ihr gleich zu tun.

