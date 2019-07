Sorge um Permafrost

Im Norden Kanadas und Alaskas, in Sibirien und in Grönland sind Feuer ausgebrochen, seit Wochen brennt es in der Arktis. Zudem sorgen sich die Klimaexperten über das Abtauen des Permafrosts und das freisetzten von klimaschädlichem Co2.

Beitragslänge: 2 min Datum: 24.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.07.2020