Spaniens Dorf der Senioren

Landflucht ist eines der großen Probleme Spaniens und die Menschen in den Dörfern werden immer älter. Die Gemeinde Pescueza nahe der portugiesischen Grenze hat aus der Not eine Tugend gemacht und den ganzen Ort in eine Art Seniorenresidenz verwandelt.

Beitragslänge: 2 min Datum: 31.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.07.2020