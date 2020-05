Spanien in der Corona-Krise

Der Corona-Virus hat Spanien in eine Krise gestürzt. Im März haben sich rund 300.000 Menschen arbeitslos gemeldet, eine Millionen sind in Kurzarbeit und fürchten um ihren Job. Auch wenn die Regierung Hilfe zugesichert hat, kommt sie nicht überall an.

Beitragslänge: 2 min Datum: 22.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.04.2021