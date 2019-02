Nachrichten | heute - in Europa - König Felipes Rolle im Katalonien-Konflikt

In der Krise zwischen der Zentralregierung in Madrid und den Politikern in Katalonien fällt Außenstehenden auf, dass jede Form von Dialog- und Kompromissbereitschaft fehlt. Eine Rolle, die vielleicht König Felipe VI. ausfüllen könnte. Doch …