Spanien: Weltrekordhalter bei Organspenden

von Thomas Walde 14.04.2025 | 16:00 |

2024 stieg die Zahl der Organspenden in Spanien auf 52,6 pro Millionen Einwohner. In Deutschland sank sie auf 11,4. Probleme gibt es in Deutschland vor allem aufgrund der Organisation und Koordination. Was macht Spanien hier anders?