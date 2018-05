Nachrichten | heute - in Europa - Spaniens gestohlene Kinder

Etwa 300.000 Kinder wurden in Spanien unter der Franco-Diktatur zu Zwangsadoptionen freigegeben. Was als politische Säuberung begann, wurde zum Geschäft, in das auch die katholische Kirche verwickelt war. Spanien bemüht sich bis heute um die Aufarbeitung.