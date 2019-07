In Deutschland werden gerade mal 17 Prozent der Güter mit der Bahn transportiert. Trotz der Klimaziele investiert der Bund vor allem in den Straßenverkehr, kaum in die Schiene. Österreich und die Schweiz und haben uns da einiges voraus.

