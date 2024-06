Stimmungsbild vor der Wahl

von Anne Arend, Natalie Steger und Britta Hilpert 07.06.2024 | 16:00 |

In neun der 27 Mitgliedssaaten könnten sich europaskeptische bis EU-feindliche Parteien durchsetzen. Unter anderem in Frankreich und Österreich. Ein Blick auf die Chancen der Rechtspopulisten in unseren Nachbarländern.