Die EU-Kommission hat der Regierung aus rechter Lega und populistischer 5-Sterne-Bewegung zuletzt per Brief mitgeteilt, der Haushaltsentwurf sei ein besonders gravierender Verstoß gegen EU-Regeln. Sie räumte der Regierung in Rom eine Frist bis Montag zur Antwort ein. Conte sagte dazu, das Schreiben sei "der Beginn einer Diskussion". Italien werde am Montag darauf antworten. Er werde der Kommission erklären, dass die zusätzlichen Ausgaben nicht so schlimm seien wie behauptet.