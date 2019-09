Tabakschmuggel in der EU

Milliarden Zigaretten gelangen jährlich illegal in die EU, die meisten aus der Ukraine. Besonders viele über das Dorf Dilowe, das an Rumänien grenzt. Über 50 Prozent der Menschen hier sind arbeitslos und so verdienen viele ihr Geld mit dem Schmuggel.

Datum: 12.09.2019