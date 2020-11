Terroranschlag in Wien

Am Montagabend fielen in der Wiener Innenstadt an sechs verschiedenen Tatorten Schüsse. Bei dem Terrorangriff starben mindestens vier Menschen, es gibt mehrere Schwerverletzte. Ein Attentäter soll ein IS-Sympathisant gewesen sein.

