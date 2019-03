Nachrichten | heute - in Europa - Tödliche Schießerei in Utrecht

Bleiben sie in Ihren Häusern, warnt die Polizei die Menschen in der niederländischen Stadt, in der ganzen Provinz herrscht höchste Terrorwarnstufe. Der Täter oder die Täter sind weiterhin auf der Flucht. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter drei …