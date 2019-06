Tories suchen den Superstar

Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May als Parteichef und Premierminister sind noch Jeremy Hunt und Boris Johnson im Rennen. Wer in die Downing Street 10 einzieht entscheidet sich in einer Urwahl bis Ende Juli.

Beitragslänge: 2 min Datum: 21.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.06.2020