Nachrichten | heute - in Europa - Touristen überrennen Mallorca

Mallorca ist die Lieblingsinsel der deutschen Urlauber. Im August 2016 waren 1,5 Millionen Besucher auf Mallorca, doppelt so viele wie Einwohner, in dieser Saison werden es wohl noch mehr sein. Doch wie bewältigt die Insel den massiven Ansturm an …