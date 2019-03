Nachrichten | heute - in Europa - Schweden schmunzelt über Trump-Aussage

US-Präsident Donald Trump sorgt mit Aussagen zu angeblichen Vorfällen in Schweden in Zusammenhang mit Terrorangriffen für Verwirrung. Die Schweden sind darüber erstaunt, denn hier ist nichts dergleichen bekannt. Und so wird die Äußerung vor allem mit …