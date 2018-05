Nachrichten | heute - in Europa - Trump trifft Putin

Mit Spannung wird das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels erwartet. „Es gebe viel zu diskutieren“, twitterte Trump am Freitag, kurz bevor er beim G20-Gipfeltreffen in Hamburg eintraf. Trump …