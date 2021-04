Truppenabzug aus der Ukraine

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zieht Russland seine zusätzlich an die Grenzen zur Ukraine entsandten Truppen wieder ab. Die Truppen waren in den vergangenen Wochen für umstrittene Manöver dorthin verschoben worden.

