Tschechien: Integration stärkt die Wirtschaft

von Britta Hilpert 09.07.2024 | 16:00 |

Während die Integration ukrainischer Geflüchteter in Deutschland schleppend vorangeht, wirkt sie sich in Tschechien positiv auf die Wirtschaft aus. 120.000 Geflüchtete sind dort bereits in den Arbeitsmarkt integriert und tragen zum Gemeinwohl bei.