Neuer Volkssport in Tschechien

Auch in Tschechien verbringt man in Corona-Zeiten die Freizeit gerne draußen. Anders ist, dass manche Menschen sich dazu erst mal ausziehen, Schneewandern hautnah, Abhärten ist zurzeit in Tschechien der Trend.

