Nachrichten | heute - in Europa - Tunesien nach dem Terror

2015 hat ein islamistischer Attentäter 38 Touristen am Strand in Tunesien erschossen. Der Terror hat zu einem massiven Rückgangs des Tourismus geführt. Mit dem Ausbleiben der Gäste geriet auch die Wirtschaft in die Krise. Wie sieht es heute in Tunesien …