Nach mehr als 2 Jahren in U-Haft wurden heute der intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere Angeklagte im Gezi-Prozess von einem türkischen Gericht in allen Anklagepunkten freigesprochen. Was bedeutet das Urteil?

18.02.2020 18.02.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen