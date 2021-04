Ukraine und Nawalny – wie weit geht Russland?

Nawalny schwebe in Lebensgefahr, warnen seine Ärzte. Jetzt soll er in ein Gefängniskrankenhaus verlegt werden. Nicht nur damit provoziert der Kreml Reaktionen aus dem Westen: Auch die Lage in der Ostukraine besorgt die EU-Außenminister.

