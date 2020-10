Umsatz durch Kaiserschnitte

Rumänien hat die höchste Kaiserschnittrate in der EU, in manchen Krankenhäusern beträgt sie bis zu 80%. Die Ärzte empfehlen gern Kaiserschnitte, denn es bringt mehr Geld: 1000€ in Privatkliniken, in staatlichen fast ebenso viel, dann meist schwarz.

