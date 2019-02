Nachrichten | heute - in Europa - Prozesssaufakt nach Erstickungs-Tod im Kühllaster

Die Schlepper fuhren ihre Opfer bewusst in den Tod. Das legen Telefonmitschnitte nahe. Fast zwei Jahre nach dem Fund von 71 erstickten Flüchtlingen in einem Kühllastwagen in Österreich hat in Ungarn der Prozess gegen elf mutmaßliche Schlepper begonnen. …