Unterwegs in der Ost-Ukraine

Seitdem Wolodymyr Selenskyj das Präsidentenamt in der Ukraine übernommen hat, ist Bewegung in den Konflikt in der Ost-Ukraine gekommen. An der Frontlinie der Kriegsregion gab es mittlerweile einen Truppenabzug von beiden Seiten.

Datum: 19.11.2019