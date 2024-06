Unwetter in der Schweiz

von Eva Schiller 24.06.2024 | 16:00 |

Heftige Unwetter, Überschwemmungen und Erdrutsche haben in der Schweiz erhebliche Schäden angerichtet. In Graubünden im Misoxtal wurde am Sonntag ein Vermisster tot aus einem Fluss geborgen. Eine Schadensbilanz.