Unwetter in Spanien

Heftige Unwetter haben gestern Abend über mehreren Regionen in Spanien gewütet. Starke Regenfälle mit Hagel haben Überschwemmungen in Madrid versursacht. Tornados zerstörten Olivenhaine und Stromleitungen in Andalusien.

Datum: 27.08.2019