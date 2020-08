Die Proteste in Belarus finden kein Ende. Stimmen aus ganz Europa richten sich an Lukaschenko mit dem Appell nicht mit Gewalt auf die Proteste im Land zu reagieren. Der EU-Außenrat bespricht sich erneut am Mittwoch und diskutiert Sanktionen.

something 2 min something 17.08.2020 Video verfügbar bis 17.08.2021