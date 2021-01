Urteil im Fall Assange

Der Wikileaks-Gründer Julian Assange darf nicht an die USA ausgeliefert werden, so urteilte am Montag ein Londoner Gericht. In den USA drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft, er habe angeblich Dokumente über Irak- und Afghanistan-Kriege gestohlen.

