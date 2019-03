Nachrichten | heute - in Europa - Englands Autobauer Vauxhall bangt um Jobs

Seit Ewigkeiten bauen sie in in Luton und Ellesmere Port Autos. 4500 gut ausgebildete Arbeiter sind hier beschäftigt. Der Verkauf durch die Konzernmutter General Motors an PSA sorgt natürlich auch hier für Unruhe. Problem für die Standorte in …