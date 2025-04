Venedig: 80. Filmfestspiele eröffnet

von Annette Hilsenbeck 31.07.2023 | 16:00 |

In diesem Jahr ist das Festival in der italienischen Lagunenstadt geprägt vom Streik der Schauspieler in Hollywood. Die Filmfestspiele präsentieren zwar ein prall gefülltes Programm mit neuen Produktionen. Doch mancher Filmstar bleibt zu Hause.