In Italien braucht man ab heute einen 3G-Nachweis, wenn man in Flugzeuge und Züge oder auf Schiffe steigen will. Das wird auch für Schulen, Unis und Kantinen gelten.

2 min 2 min 01.09.2021 01.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.09.2023 Video herunterladen